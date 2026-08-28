После смерти Христа Дева Мария долгое время жила в Иерусалиме и часто ходила на Голгофу к Гробу Господню. На склоне лет она молилась о том, чтобы Господь забрал ее. В ответ на молитвы однажды ей явился архангел Гавриил, известивший о скорой встрече с сыном.

Перед своей кончиной Пресвятая пожелала увидеть учеников Христа. Из разных уголков света они поспешили, чтобы проститься с Девой Марией. В окружении апостолов Богоматерь тихо ушла в мир иной, а в момент успения ее ложе окружило сияние. С небес сошел Христос, и свою душу она отдала в руки Господа.

К слову, успение переводится как легкий сон и безболезненный переход от временной земной жизни к жизни вечной.

Подготовила Елена ДОРОШКО