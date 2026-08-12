С 8 августа текущего года открыт летне-осенний сезон охоты на водоплавающую (кроме гусей) и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, сизого голубя, перепела и фазана.

Напоминаем, что перед выездом на охоту необходимо проверить наличие соответствующих документов и сроки их действия. Не забудьте проверить патронташ, рюкзаки и карманы одежды на наличие запрещенных к ношению и использованию при проведении охоты боеприпасов (снаряженных картечью или пулями, патронов к нарезному охотничьему оружию).

Напоминаем, что комбинированное охотничье оружие считается одновременно и гладкоствольным, и нарезным. Ношение и использование такого оружия при охоте на водоплавающую дичь запрещается вне зависимости от наличия либо отсутствия у охотника патронов к нарезному стволу данного оружия.

Охотнику разрешается заблаговременно прибыть к месту предполагаемой охоты до наступления разрешенного времени. При этом охотничье оружие до начала охоты должно быть зачехленным и разряженным, а у охотника должны быть при себе документы на право охоты, в том числе охотничья путевка.

Во избежание конфликтных ситуаций с представителями государственной лесной охраны следует заранее уточнить информацию о наличии в районе проведения охоты запретов либо ограничений на посещение лесов гражданами.

В случае если в месте предполагаемой охоты (административный район) установлен запрет на посещение лесов, проводить охоту можно только в полевых и водно-болотных угодьях, без захода на участки лесного фонда (лесные кварталы).

Ни пуха ни пера!

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира или при выявлении фактов браконьерства обращайтесь в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского, 45/2а, тел. 2—76-30, либо по телефонам горячей линии Госинспекции: 8-033-333-60-00, 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ