Об этом проинформировал губернатор Иван Крупко в ходе аппаратного совещания.
Своим ежедневным трудом каждый вносит неоценимый вклад в развитие Гомельщины. Мы строим и благоустраиваем, создаем и сохраняем, учим, растим детей, объединяемся для реализации значимых проектов. Все это делается для себя, своих детей, наших родителей.
Участие жителей Гомельской области в субботнике станет весомым вкладом в реализацию важного для полесского региона проекта в Год белорусской женщины.
Заработанные средства направят на завершение работ в Мозырском роддоме.