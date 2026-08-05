Об этом проинформировал губернатор Иван Крупко в ходе аппаратного совещания.

Своим ежедневным трудом каждый вносит неоценимый вклад в развитие Гомельщины. Мы строим и благоустраиваем, создаем и сохраняем, учим, растим детей, объединяемся для реализации значимых проектов. Все это делается для себя, своих детей, наших родителей.

Участие жителей Гомельской области в субботнике станет весомым вкладом в реализацию важного для полесского региона проекта в Год белорусской женщины.

Заработанные средства направят на завершение работ в Мозырском роддоме.

Гомельщина официально