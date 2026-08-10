Пішу аб гэтым і аб тым,

што мне радней адно другога.

Паміж бярозак і ялін

жыцця майго лягла дарога.

Зусім маленькі, як шчаня,

што ў бок штурхае носам мамку,

шукаў тут лёс шчаслівы я,

ў сусвет адкрыўшы неяк брамку.

Пайшоў туды, дзе кветак пах,

дзе лес шуміць, дзе рэчка ўецца,

дзе над зямлёй крылаты птах

і плача, быццам, і смяецца.

Прайшоў уздоўж і папярок

мясціны родныя – пабачыў,

як збажыны стаіць снапок

пад сонцам жнівеньскім гарачым.

І як камбайны па жніву,

бы караблі, плывуць па моры,

а я за імі ўслед бягу –

як песня, іх гучаць маторы.

Мне тых сцяжынак не забыць,

іржышча тое, дол калючы,

бо так хацелася там жыць,

паветра водар піць гаючы.

Пішу аб гэтым і аб тым,

падзякай поўняцца ўспаміны,

сваіх пачуццяў пілігрым

і каласок сваёй Айчыны.

Уладзімір ЗЯЗЮЛІН