6 августа в Чечерске пройдет областной патриотический марафон «Белая Русь объединяет».

8 августа состоится районный праздник «Бобовский калейдоскоп» в агрогородке Бобовка Жлобинского района.

15 августа — самое громкое событие августа — фестиваль этнокультурных традиций «Клiч Палесся» в Лясковичах на Петриковщине. В рамках его — конкурс красоты и грации «Палеская Прыгажуня-2026».

22 августа День города отпразднует райцентр Октябрьский. 29 августа на Ветковщине отметят праздник Неглюбского ткачества «Кросенцы». Кроме того, пройдут фестивали молодежной культуры, балы, ярмарки, открытие гражданских инициатив и многое другое.

С полным календарем событий юго-восточного региона на август можно ознакомиться здесь.

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