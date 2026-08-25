26 и 27 августа с 8.00 до 18.00 на территории Буда-Кошелевского района в связи с проведением проведении планово-профилактических работ будет отсутствовать прием от ОРТПС Гомель обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, регионального ТВ.

В случае завершения работ ранее указанного срока, работа передатчика будет возобновлена.

Обращаем внимание, что проведение профилактических работ не затрагивает интерактивное телевидение ZALA.

Возможны изменения. Актуальную информацию смотрите на сайте «Белтелеком».

Подготовила Екатерина Зайкова