На территории Буда-Кошелевского района в связи с проведением проведении планово-профилактических работ будет отсутствовать прием:

2 сентября — от ОРТПС Гомель РВ программ Альфа радио, Легенды ФМ, Релакс, Авто радио;

— от ОРТПС Гомель РВ программ Альфа радио, Легенды ФМ, Релакс, Авто радио; 3 сентября — от ОРТПС Гомель РВ программ Культура (69.26 мГц), Гомель ФМ (66.98 мГц);

— от ОРТПС Гомель РВ программ Культура (69.26 мГц), Гомель ФМ (66.98 мГц); 5 сентября — от ОРТПС Гомель РВ программ Гомельское городское, Новое радио, Пилот ФМ, Радио Минск;

— от ОРТПС Гомель РВ программ Гомельское городское, Новое радио, Пилот ФМ, Радио Минск; 6 сентября — от ОРТПС Гомель РВ программ Гомель плюс, Радио Мир, Душевное радио.

В случае завершения работ ранее указанного срока, работа передатчика будет возобновлена.

Обращаем внимание, что проведение профилактических работ не затрагивает интерактивное телевидение ZALA.

Возможны изменения. Актуальную информацию смотрите на сайте «Белтелеком».

Подготовила Екатерина Зайкова