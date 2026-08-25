В ходе рабочей поездки руководитель провела информационную встречу с осужденными женщинами ИК №24 и дала старт проекту «Социальный компас. Правовая и финансовая грамотность».

— Наша задача — адаптация женщин, временно находящихся в трудной жизненной ситуации, к возращению в гражданское общество, — подчеркнула сенатор.

Также Екатерина Анатольевна ознакомилась с подготовкой Комсомольской средней школы к новому учебному году. В рамках акции «Соберем портфель вместе» вручила первоклассникам ранцы с канцелярскими принадлежностями и пожелала успехов в учебе.

Председатель облсовета депутатов посетила и местную амбулаторию общей практики, ознакомилась с материально-технической базой учреждения и пообщалась с медработниками. Не остались без внимания молодые специалисты, прибывшие в КСУП «Комсомольск». Руководитель также провела мониторинг в торговых объектах.

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