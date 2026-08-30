Как решаются вопросы в сельской торговле

Еще один шаг, направленный на улучшение жизни на селе. Президент Александр Лукашенко подписал Указ №277 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории сельской местности и малых городских поселений». Документ подготовлен в соответствии с требованиями и поручениями, которые Глава государства дал в Вилейке на выездном совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. Разобрали, почему вопросу уделяется настолько пристальное внимание.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— В Минске и областных центрах магазинов и торговых центров полно, и конкуренция там высокая. А вот сельчане совсем не избалованы… Хочешь собирать сливки и прибыль в больших городах и столице — возьми на себя ответственность и за отдаленные деревушки.

На совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность в Вилейке, 7 августа 2026 года

Обеспечить социальную справедливость

Итак, прежде чем принять указ, Глава государства не только выслушал всех заинтересованных, но и сам детально изучил ситуацию на месте. На совещании в Вилейке разобрали положительный опыт, отметили определенные успехи, но вместе с тем обратили внимание и на недостатки. Итогом стал нормативно-правовой акт, который, с одной стороны, учитывает пожелания жителей сельской местности, с другой — экономические интересы субъектов торговли. Указом, как сообщает пресс-служба Президента, к примеру, установлено, что торговля, бытовое обслуживание и работа общепита на селе осуществляются с учетом особенностей. В частности, по налогообложению, организации работы автомагазинов (с обязательным определением маршрутов, указанием периодичности движения, времени и мест прибытия), отчуждению на возмездной основе недвижимости. Ко всему прочему, за обеспечение надлежащего торгового обслуживания жителей сельской местности предусмотрена персональная ответственность председателей областных и районных исполкомов, а также руководителей субъектов торговли. Эксперты, впрочем, отмечают: данный документ имеет в том числе и большое политическое значение.

— Речь шла не просто о бытовых нормах, общепите или организации торговли на селе, а о социальной справедливости, — говорит депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин. — Не просто про то, чтобы доставить определенный набор товаров в конкретное село. Стандарты, необходимые для развития молодой семьи, образования детей, там созданы — есть и магазины, и школы, и детские сады… Но есть деревни, где живут по несколько десятков, а то и меньше человек, и им тоже нужно обеспечить снабжение. Там проживают не только старики (хотя даже если и только) — летом активно приезжают горожане, люди тянутся к своим корням. Это во многом стало модно. Есть совсем маленькие деревушки, где живут одна-две старушки. И они тоже должны получать продукты, медицинскую помощь, бытовое обслуживание, чтобы чувствовать себя комфортно. Тот же механизатор, который отпахал смену, скажем, на посевной или уборочной, приходит домой и хочет получить результат своего труда. Он имеет на это такое же право, как рабочий МАЗа, МТЗ или сотрудник минского офиса. Мы не будем организовывать в агрогородках свою «Зыбицкую». Если он захочет посетить театр или ночной клуб, он приедет в Минск или в ближайший крупный областной город.

Но именно эти нормы социального обслуживания, которые гарантируют справедливость, качественные продукты питания, возможность сделать подарок жене без поездки в областной центр, и есть те стандарты, которые в реальности символизируют социальную справедливость. А социальная справедливость — это и есть белорусская национальная идея.

Соблюсти интересы и найти баланс

Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский называет Указ №277 продолжением целенаправленной политики белорусского государства по развитию регионов и стимулированию предпринимательства в сельской местности. Его основная задача, обозначает он, найти баланс между интересами бизнеса и сельских жителей:

— Проблемы, с которыми сталкивается Белкоопсоюз, по моему мнению, связаны с тем, что во многом эта организация выполняет функции социальной направленности. То есть это не просто субъект хозяйствования, цель которого максимально извлечь прибыль. Его задача — обеспечение всем необходимым жителей сельских регионов, зачастую не обладающих той покупательной способностью, которая есть, допустим, у минчан и жителей крупных городов. Вместе с тем отсутствие на селе тех условий, которые характерны для крупных городов и тем более столицы, никоим образом не должно быть поводом для потребительской дискриминации сельских жителей. Об этом неоднократно говорил Президент. Товары любой направленности должны быть в доступе. А их широкий ассортимент — соответствовать социально ориентированной политике белорусского государства и абсолютно обоснованным заявлениям о решении проблемы продовольственной безопасности в Беларуси.

В связи с этим встает вопрос о том, насколько прибыльным занятием будет ведение торговли на селе. Существуют некоторые объективные дисбалансы между городом и деревней. Это явление характерно не только для Беларуси. Мы стараемся решать эти вопросы. Но наиболее грамотная политика (и мировой опыт нас к этому подталкивает) в том, что должны быть определенные льготы для хозяйствующих субъектов, которые работают в регионах нашей страны. Речь идет именно об этом. На 50 процентов снижается налог на прибыль и подоходный налог для тех, кто ведет торговлю, обслуживание населения в сельской местности. На мой взгляд, это очень важная новелла, которая позволит стимулировать развитие мелкого, среднего предпринимательства, приход в сельскую местность крупных сетей и выровнять существующий дисбаланс, когда, с одной стороны, надо представить широкий ассортимент товаров, с другой стороны, торговля на селе должна быть хотя бы минимально коммерчески окупаемой.

Новый вектор развития села

Как Указ №277 изменит облуживание жителей села в Буда-Кошелевском районе, комментирует заместитель председателя райисполкома Артем Гришай:



– Принятие Указа стало логичным продолжением жестких поручений Главы государства, озвученных на выездном республиканском совещании в Вилейке. Анализ Комитета госконтроля показал, что качество сервиса на периферии пока оставляет желать лучшего. Указ призван исправить эту ситуацию, создав баланс между экономическими интересами бизнеса и социальными запросами сельчан с одновременным повышением качества и организацией дополнительных условий для развития торговли.

Для Буда-Кошелевского района с его разветвленной сетью сельских населенных пунктов нововведения имеют первостепенное значение. Уникальность ситуации заключается в том, что сегодня в обслуживании территории района автомагазинами система потребительской кооперации не участвует. Это делает район передовой площадкой, где механизмы Указа накладываются на уже сформированную коммерческую и частную сеть автомагазинов.

На Будакошелевщине 16 автомагазинов обеспечивают 164 сельских населенных пункта, где отсутствует стационарная торговая сеть. В этом направлении район уже имеет успешный опыт привлечения крупных ритейлеров, что полностью созвучно с философией нового Указа. Так, из 16 автомагазинов 4 являются автомагазинами ООО «Евроторг», причем 3 из них работают в современном формате самообслуживания, где покупатели могут сами выбрать необходимый товар и рассчитаться на кассе. Более того, сельчане имеют возможность по предварительному заказу приобрести весь ассортимент товаров, реализуемых стационарным магазином «Евроопт», расположенным в райцентре. Также весомый вклад в обеспечение глубинки вносят автомагазины ООО «БудВин НВ», частного предприятия «ПродСнабЗапчасть», частного предприятия «ЛВ Торг» и индивидуального предпринимателя Грибовой И.Н.

Важным подспорьем в этой работе выступает и почтовая служба. Жителей 82 населенных пунктов района дополнительно обслуживают шесть передвижных отделений почтовой связи Буда-Кошелевского участка Гомельского филиала РУП «Белпочта». Наряду с почтовыми услугами они обеспечивают продажу обязательного перечня товаров повседневного спроса, также доставляют непродовольственные товары по предварительным заявкам сельчан.

Важнейшие изменения, предусмотренные Указом, помогут сделать эту отлаженную систему еще более эффективной. Если в соответствии с государственным социальным стандартом торговое обслуживание автомагазинами должно осуществляться не реже двух раз в неделю, то на территории нашего района уже сегодня обеспечивается выездное обслуживание три раза в неделю. Теперь этот график получит жесткую законодательную защиту.

Согласно Указу, крупные торговые сети, чья доля в розничном товарообороте района превышает 15 процентов, обязаны брать на себя социальную ответственность и направлять свои автолавки для обслуживания сельского населения. Для жителей района, где частный сектор торговли и так играет ключевую роль, это прямая выгода: на периферию прочнее придут стандарты крупных городов, расширится ассортимент отечественных товаров, а цены станут более демократичными. При этом новые правила четко регламентируют работу и малого бизнеса, который наравне со всеми несет нагрузку по снабжению глубинки.

Государство, со своей стороны, предлагает бизнесу и индивидуальным предпринимателям, готовым работать на периферии, весомый пакет налоговых и имущественных преференций. В частности, Указ предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) и существенное снижение ставок подоходного налога или налога при упрощенной системе налогообложения для субъектов хозяйствования в сельской местности. Кроме того, индивидуальные предприниматели получают льготы по уплате единого налога. Дополнительным стимулом станет освобождение от земельного налога и налога на недвижимость для профильных объектов в деревнях и малых городских поселениях.

Принципиальное значение для Будакошелевщины имеет и кардинальное упрощение имущественных процедур. Поскольку после реорганизации местной системы потребительской кооперации в районе осталась часть объектов бывшего райпо, новые нормы помогут оперативно решить вопрос их вовлечения. Теперь их отчуждение будет проходить по значительно упрощенной схеме. Сделки разрешено совершать по фактическому состоянию капитального строения на основании техпаспорта, даже если текущие характеристики объекта не полностью совпадают с устаревшими данными Единого государственного регистра. Такая правовая норма позволит в кратчайшие сроки вернуть неиспользуемые здания в экономический оборот. На базе бывших магазинов и складов райпо частный бизнес сможет быстрее открывать новые комплексные приемные пункты, современные парикмахерские, ремонтные мастерские или уютные сельские кафе.

Переходный период до вступления основных норм в силу дает району необходимое время для детальной инвентаризации существующих торговых точек, пересмотра логистики автолавок и проведения разъяснительной работы с бизнесом. Указ №277 – это не просто нормативный акт, а четкий план действий по улучшению качества обслуживания. Наша общая задача – сделать так, чтобы каждый житель региона, независимо от удаленности его дома от райцентра, чувствовал заботу и имел полный доступ к качественным товарам и услугам по обоснованной цене.

Прямая речь

Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли:



— Крупным сетевым компаниям, чья доля в розничном товарообороте продовольственных товаров на определенной территории превышает 15 процентов, даны дополнительные возможности для развития своей торговой инфраструктуры в этих районах, что снимает прежние ограничения. Организации торговли, чья доля в товарообороте за предыдущий финансовый год превысила 20 процентов, вправе наращивать торговые площади, в том числе через покупку, аренду или строительство, для реализации продтоваров по всей стране. Отдельно прописаны нюансы продажи и аренды объектов, находящихся в госсобственности и собственности потребкооперации.