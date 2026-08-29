Праздник объединил жителей и гостей в атмосфере радости и веселья. Звучали слова благодарности тем, кто внес вклад в развитие и благоустройство населенного пункта. Угощения на любой вкус: каравай, пироги, шашлыки и вареная кукуруза — дополняли атмосферу мероприятия ощущениями теплоты и уюта.

Особенно ярким моментом стал конкурс среди организаций на изготовление МАФ из соломы. Это мероприятие добавило празднику оригинальности и творчества.

Завершился вечер дискотекой, которая подарила всем присутствующим возможность продолжить веселье и общение в ритме музыки.

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива участников