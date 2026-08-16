Сегодня в интервью затронем актуальную тему депозитов. О самых важных моментах, которые будут интересны нашим читателям, расскажет начальник ЦБУ №315 в г. Буда-Кошелево ОАО «Белагропромбанк» Александр АНДРЕЕНКО.





– Почему, если есть свободные деньги, стоит открыть вклад именно в Белагропромбанке?

– Мы чувствуем себя комфортнее и увереннее, если знаем, что у нас есть некоторая сумма «на всякий случай». Сбережения обеспечивают наше финансовое спокойствие. Именно поэтому лучше копить, откладывая небольшие суммы ежемесячно. У каждого своя цель: кто-то хочет в отпуск отправиться, а кто-то – купить новый холодильник. А если копить на свою мечту, оформив вклад в банке, то можно еще и заработать. Ведь ваши сбережения приумножатся за счет очень привлекательных условий.

В Белагропромбанке широкий выбор депозитных продуктов на любой вкус и любые цели. Процентные ставки гибкие, размер их зависит от сроков вклада. При этом вы получите еще большую сумму, если оставите начисленные проценты в банке. В таком случае они будут присоединяться к сумме ваших сбережений, и уже при следующем начислении процентов доход будет начисляться на большую сумму. В Белагропромбанке есть вклады, по которым проценты выплачиваются до трех раз в месяц!

Открыть вклад можно не только в офисе, но и в мобильном приложении банка, в удобное для вас время и в комфортных условиях. При этом по вкладу, открытому онлайн, ваш доход будет выше.

– В какой валюте можно открывать вклад и как по нему рассчитать доход?

– В Белагропромбанке вы можете открыть депозит в разных валютах: в белорусских, российских рублях, долларах США, евро, юанях. А для того, чтобы правильно рассчитать доход по вкладу, можно позвонить в банк, где вам помогут выбрать оптимальный вклад и дадут полную консультацию по начислению процентов. Выбрать подходящий депозит и воспользоваться калькулятором вклада можно также на сайте банка.

– Какой выбрать вклад, если копишь на учебу?

– Обычно мы знаем примерную дату, когда нам нужно вносить платежи за учебу. Это значит, что раньше этого срока у нас не появится необходимости в досрочном расторжении вклада. Поэтому с уверенностью можно выбрать безотзывный вклад «Плюс к стабильности», т.е. вклад, который должен храниться в банке весь срок по договору. По безотзывным вкладам процентные ставки значительно выше, а это значит, что вы быстрее сможете накопить на учебу.

– Чтобы получить проценты по вкладу, нужно ли приходить в банк, или это осуществляется в режиме «онлайн»?

– Для этой цели посещение банка не требуется. Проценты начисляются на ваш депозитный счет. Их можно забрать при необходимости в банке, а можно оформить заявление на перевод, и проценты ежемесячно будут перечисляться на ваш счет. К слову, если вы оставите в банке заработанные проценты, то и на них тоже будет начислен доход. В мобильном приложении появилась возможность перевода денег в режиме «онлайн». Так, начисленные проценты по вкладу «Плюс к стабильности», «Плюс к накоплениям» или часть вклада «Плюс к возможностям» вы можете перевести на свою карточку в валюте вклада.

– Зачем вообще открывать вклад?

– Вклад – это не просто «копилка». Это ваш финансовый инструмент для решения нескольких задач сразу. Во-первых, это пассивный доход: ваши сбережения постепенно увеличиваются за счет начисленных процентов. Это надежность, ведь банк гарантирует сохранность ваших средств на весь срок действия договора. Кроме того, вклад помогает целенаправленно копить на крупные покупки, не поддаваясь спонтанным тратам.

– На что обратить внимание при выборе вклада?

– Умное распоряжение депозитами – это не только выбор самой высокой ставки. Это стратегический подход, учитывающий капитализацию, гибкость управления и своевременный контроль за условиями. Капитализация процентов – это «проценты на проценты», когда начисленный доход прибавляется к телу вклада, и в следующий раз они начисляются уже на большую сумму. Пополнение – даже небольшие, но регулярные суммы значительно увеличат итоговую прибыль за счет капитализации. Открывать, пополнять и контролировать состояние счета можно онлайн через мобильное приложение банка 24/7.

– И все же, почему предпочтение следует отдать Белагропромбанку?

– Хранить и приумножать сбережения в Белагропромбанке можно в любой из пяти валют. Выбор широкий. Однако в настоящее время популярным выбором среди клиентов, стремящихся к диверсификации своих сбережений, становятся вклады в российских рублях. У нас есть решение для любой вашей цели, будь то надежное сохранение средств, планомерное накопление или получение регулярного пассивного дохода. Оцените свои финансовые планы и выберите вклад, который подходит именно вам.

Подготовила Елена БЕЛКО