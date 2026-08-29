В рамках субботника в сельхозпредприятиях района активно ведется строительство профилакториев для телят. Бетонные, сварочные, кровельные работы выполняются хозяйственным способом, сельчанам оказывают помощь работники управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, трудовые коллективы предприятий и организаций. Это позволяет возводить данные объекты в срок. Профилактории для телят — качественный подход в сохранении молодняка КРС и развития животноводческой отрасли в целом.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко