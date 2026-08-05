Сегодня около 15 часов в Светлогорском районе на 18 км автодороги Н-5011 «Светлогорск — Сосновый бор — Полесье», по предварительной информации, 46-летний мужчина за рулем Mazda не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовиком МАЗ.

В результате ДТП погибли водитель легкового авто и двое его пассажиров (11-летняя девочка и 78-летняя женщина). В больницу доставлены 8-летний мальчик и 51-летняя женщина.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.

По указанию Министра внутренних дел Ивана Кубракова на место трагедии выбыл временно исполняющий обязанности по должности начальника ГУ ГАИ МВД Андрей Гаркуша.

МВД Беларуси