24 августа член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в аппаратном совещании Гомельского облисполкома, на котором рассмотрены актуальные вопросы.

«На аппаратном совещании рассмотрен ряд актуальных вопросов по благоустройству отдельных населенных пунктов, в том числе подготовка города Калинковичи в проведению областного фестиваля тружеников села «Дожинки-2026», а также ход работ в г.п. Уваровичи Буда-Кошелвского района.

Работы идут интенсивными темпами. Завершаются ремонтные работы в учреждениях образования и здравоохранения, культуры и других объектах. Улучшается улично-дорожная сеть, преображаются жилые дома, придомовые территории.

Все работы должны быть завершены в установленные сроки», – отметила сенатор.