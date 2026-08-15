Екатерина Зенкевич приняла участие в IX Международном фестивале этнокультурных традиций «КлічПалесся», основной темой которого является «Жаночы голасПалесся: спадчына, якая жыве».

«Фестиваль «Зов Полесья» — масштабный проект, которой способствует сохранению наследия уникального края, укреплению творческих связей между регионами, развитию туризма. На каждом фестивале появляются новые элементы, проекты и форматы.

В Год белорусской женщины впервые в истории Ганаровым Палешуком стала женщина, что не может не радовать. Ведь, как отметил Глава государства, полешуки – это люди со знаком качества!

Очень важно, что фестиваль вносит свой вклад в решение поставленных задач Главой государства по развитию туризма и концепции «Сильные регионы – сильная страна».

Благодаря таланту, энергии и преданности своему делу участников и организаторов, фестиваль подарил всем незабываемое чувство сопричастности к самобытности Полесья.

Желаю гостям и участникам фестиваля сохранить эти эмоции как можно дольше!» – отметила сенатор.