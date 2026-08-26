26 августа член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в областном совещании руководителей и педагогических работников системы образования.

«Образование и наука определяют экономический успех, безопасность и независимость Беларуси, поэтому сегодня на конференции, в которой принимают участие около 2,5 тысяч человек, обсуждаются важнейшие перспективы развития отрасли в области.

Мы все активно готовились к новому учебному году, на контроле благоустройство территорий учреждений образования, в том числе прилегающих, состояние дорог, проведение ремонтных работ, учебно-материальная база учреждений образования, системы обеспечения безопасности детей, организация подвоза детей и их питания. Важная задача – это обеспечения кадрами и закрепления молодых специалистов на местах. Сделано много, созданы все необходимые условия для выполнения общей задачи, как для учителей, так и для учеников и их родителей, – трудиться на благо своей страны и вносить посильный вклад в развитие общества и государства», – отметила сенатор.