Член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в традиционной встрече председателей местных Советов депутатов под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой.

«Вниманию депутатского корпуса страны Гомельская область представила наработанный опыт в реализации гражданских инициатив, которые являются реальным инструментом развития территорий путем вовлечения наших граждан», – отметила Екатерина Зенкевич.

В области уже проведено четыре открытых конкурсных отбора. В этом году победителями конкурса стали 33 проекта. Сумма средств превысила 830 тыс. рублей – это в два раза выше, чем в прошлом году. 17 проектов уже реализованы.

На Гомельщине также налажено эффективное взаимодействие Советов депутатов со средствами массовой информации.

«Такая информационная поддержка ломает барьер пассивности граждан. Жители области видят на экранах готовый алгоритм успеха. Совместными усилиями преображается каждый уголок нашей страны», – подчеркнула сенатор.

Гомельщина официально