Член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич вручила подарки первоклассникам в рамках благотворительной акции «Соберем портфель первокласснику».

Екатерина Зенкевич обращаясь к воспитанникам ГУО «Детский сад «Радуга-град» Гомельского района подчеркнула: «Помните: вы — будущее нашей страны. Мы верим в вас, гордимся вами и всегда будем рядом, чтобы поддержать на этом нелёгком, но таком интересном пути. Желаю вам: лёгких портфелей и тяги к знаниям, верных друзей и мудрых наставников, ярких школьных дней и исполнения самых смелых желаний».

Справочно: в Гомельской области в 2026/2027 учебном году планируется принять в учреждения общего среднего образования порядка 13 тысяч первоклассников.

В Гомельском районе впервые за парты сядут 700 учащихся.

Гомельщина официально