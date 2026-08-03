Подготовка к 1 сентября уже началась. Это приятное, но хлопотное дело для всей семьи. Сегодня приобрести школьные принадлежности и форму можно как на маркетплейсах, так и в магазинах, на школьных ярмарках. А где покупают товары жители нашего района, узнала корреспондент «Авангарда».

Яна МЕДВЕДОК, мама школьников Дамира и Богдана:

– К 1 сентября приобретаю товары только в торговых точках. Маркетплейсами не пользуюсь – для меня это сплошное неудобство: выбирать по картинке, оформлять заказ и потом ждать. А в магазин пришел, все своими руками потрогал, посмотрел на качество, оценил вещь прямо на месте и, если понравилась, сразу купил. Мне важно видеть товар вживую здесь и сейчас, без сюрпризов с размером или оттенком.

Людмила МАШКОВА, мама второклассника:

– Канцелярские товары предпочитаю покупать в государственных торговых объектах. Там всегда можно быть уверенным в качестве, а цены на тетради, ручки, альбомы для рисования доступнее. А вот школьную форму заказываю только на Wildberries. Это удобно и быстро. Не нужно тратить выходной день, стоять в очередях в примерочную и ездить из одного торгового центра в другой в поисках нужного размера или цвета одежды.

Валерия ДАВЫДОВА, учащаяся Губичской школы:

– Закупаемся к новому учебному году традиционно на школьных ярмарках в Гомеле. Там всегда огромный выбор школьной формы, обуви и другой одежды. Все необходимое можно найти в одном месте. Канцтовары приобретаем в основном в государственных магазинах: там продают нужные атласы, контурные карты и рабочие тетради к учебникам, что очень экономит время на поиски.

Инна КОСТЯНКО, фото автора