6 августа 2026 г. вступили в силу изменения в закон Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. №419-З «О Государственной границе Республики Беларусь».

С учетом данных изменений въезд (вход), пребывание и передвижение в пограничной зоне граждан Республики Беларусь и постоянно проживающих в Республике Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства, которые достигли четырнадцатилетнего возраста, осуществляются на основании документов, удостоверяющих личность, либо военного билета, водительского удостоверения, служебного удостоверения, а так же ПЕНСИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ, УДОСТОВЕРЕНИЯ ИНВАЛИДА, СТУДЕНЧЕСКОГО БИЛЕТА И БИЛЕТА УЧАЩЕГОСЯ, выданных уполномоченными государственными органами (организациями), содержащими фотографию, позволяющую идентифицировать личность их владельца.

Напоминаем вам, что постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря 2022 г. №882 «О мерах по обеспечению пограничной безопасности» временно ограничен въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области.

Также информируем, что гражданам запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотных летательных аппаратов и использование воздушного пространства Республики Беларусь.

Нахождение в пограничной зоне либо пограничной полосе без законных оснований, незаконное содержание и использование беспилотных летательных аппаратов на данных участках местности являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП и штраф до 50 базовых величин.

Призываем граждан не нарушать действующее законодательство Республики Беларусь, быть бдительными на приграничной территории.

В случае обнаружения в пограничной зоне неизвестных лиц, граждан иностранных государств, лиц интересующихся прохождением государственной границы и порядком её охраны, транспортных средств с регистрационными знаками иностранных государств, автомобилей такси, беспилотных летательных аппаратов, либо их обломков, тайников или схронов, убедительная просьба немедленно сообщить об этом в ближайшее подразделение органов пограничной службы либо по круглосуточному телефону горячей линии Гомельской пограничной группы: 8-(0232) 53-74-62.