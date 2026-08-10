ОВЕН. Кто-то сумеет преодолеть закрытые ранее барьеры, кто-то удачно сдаст экзамен, а кто-то завоюет сердце избранника. Настройтесь на самое важное дело. Ваша нескончаемая энергия поможет вселить оптимизм и надежду в окружающих.

ТЕЛЕЦ. Нужно научиться не скрывать свои эмоции. Ваш образ жизни враз может изменить неожиданное известие (или ситуация). Относитесь более внимательно к родным, так как вам не будет хватать последовательности в поступках.

БЛИЗНЕЦЫ. Период подходит для проявления в делах творческого подхода и нестандартных решений. Нужно прислушиваться к интуиции. Возможно улучшение материального положения. Из сложных ситуаций вам помогут выбраться новые деловые партнеры.

РАК. Сосредоточьтесь на выполнении текущих дел. Масштабные проекты лучше пока отложить. Не ищите легких путей в решении сложных вопросов, доводите все до логического завершения. Будьте терпеливы и внимательны к деталям.

ЛЕВ. Велика вероятность получить неожиданный выигрыш или премию на работе. Возможно, в скором времени вы узнаете известие, которое может мгновенно изменить вашу жизнь. Будьте готовы к переменам, наберитесь терпения.

ДЕВА. Не исключены временные материальные трудности. Положитесь на свои чувства и не слушайте чужих советов, ведь от них будет только хуже. Остановить негативный процесс сможете благодаря своей проницательности. Вам необходимо научиться идти на уступки.

ВЕСЫ. Появятся планы, которые принесут неплохой доход. Будьте готовы к переменам. Решения принимайте только самостоятельно. Не вздумайте говорить кому-то о своих намерениях, так как это может привлечь недоброжелателей. Отнеситесь с осторожностью к коллективным действиям.

СКОРПИОН. Есть вероятность, что ваша личная жизнь отойдет на второй план. Причиной этому послужит занятость на работе. Испытания ждут и в отношениях с родителями или детьми. Если у вас с легкостью получится избежать этих трудностей, то в дальнейшем вас ждет взаимопонимание.

СТРЕЛЕЦ. Вы вновь почувствуете уверенность в своих силах и спокойствие за будущее. Будете готовы к сотрудничеству вместо постоянных конфликтов и созреете для реализации задумок и планов. Деньги лучше всего вложить в выгодное дело, чтобы они принесли еще больший доход.

КОЗЕРОГ. Не бойтесь своих завистников и недоброжелателей, они не причинят вам вреда. В работе проявите настойчивость для достижения целей. Дисциплина поможет совмещать обязанности. Демонстрируйте только позитивные и волевые качества характера.

ВОДОЛЕЙ. Сконцентрироваться на рутине будет непросто. Множество мелких факторов станут отвлекать от дел, но постарайтесь отнестись к этому философски. Проявляйте мудрость, доброту и выдержку. Период удачен для урегулирования любых вопросов, связанных с деньгами.

РЫБЫ. При подходе к любому делу проявляйте изобретательность, креативность и фантазию. Есть возможность продемонстрировать свои способности и таланты в обществе. Не исключены позитивные изменения в личной жизни. В выходные вести от близких будут добрыми.

Подготовила Тамара СИВИЦКАЯ