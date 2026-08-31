ОВЕН. Ждет успех на профессиональном поприще. Будьте оптимис-тичным человеком. Не стоит опираться на эмоции и доверять словам посторонних людей. Необходимо воспользоваться логическими идеями и здравым смыслом, а интуиция вам в помощь.

ТЕЛЕЦ. Период благоприятен для совершения коммерческих операций, покупок и торговых сделок. Будьте инициативными, напористыми и целеустремленными. У вас получится достичь отличных результатов. К выходным могут возникнуть конфликтные ситуации в семье.

БЛИЗНЕЦЫ. Будете чувствовать себя на высоте во всех сферах. Есть вероятность, что деловые контракты удачно завершатся. Покорить людей поможет обаяние. Нужно идти к своей цели с учетом имеющихся возможностей. Не совершайте экстравагантные поступки.

РАК. Повезет людям с творческими профессиями. Добьетесь нужных результатов благодаря деловой активности. Руководство и партнеры оценят ваше стремление работать. Вероятнее всего, удачно решите домашние проблемы. Выходные проведите в кругу друзей.

ЛЕВ. Возможны некоторые негативные события в финансовой сфере. Не теряйтесь и не опускайте руки. Непоколебимая вера в успех станет главным инструментом в преодолении текущих препятствий и достижении желаемого результата.

ДЕВА. Продуктивное время для тех, кто готов действовать. У деловых людей появится масса креативных идей. Реализация этих планов обещает принести хорошую прибыль и укрепить позиции в бизнесе. Проявите максимум терпения и доб-рожелательности к окружающим.

ВЕСЫ. Все видимые проблемы уладятся, но основная жизнь будет протекать за кулисами. Вы упорно ищете цель и смысл жизни, но пока без явных результатов. Настройтесь на долговременные планы и перспективы в финансовых делах.

СКОРПИОН. Прежде чем перейти к делу, необходимо взвесить все за и против, проработать все возможные варианты. Если захочется показать себя во всей красе, тем самым выделиться среди окружающих, то сделать это не получится, а результат выйдет не такой, о каком мечтали.

СТРЕЛЕЦ. Не пропустите возможности побывать на мероприятиях, которые в дальнейшем смогут повлиять на профессиональную карьеру. Вероятнее всего, после этого у вас будет достаточно много интересных предложений, вы познакомитесь с интересными людьми.

КОЗЕРОГ. Ваше усердие приносит плоды, и цель уже видна на горизонте. Главное – не сбавлять обороты и продолжать движение в выбранном направлении. Идеи будут бить ключом, но не торопитесь хвататься за все сразу. Позвольте сердцу вести вас.

ВОДОЛЕЙ. Личные дела могут стать темой для обсуждения в кругу посторонних. Будьте сдержанны, не делитесь секретами. Баланс между работой и семьей крайне важен. Если продолжите пропадать в офисе, это может вызвать обоснованное недовольство близких.

РЫБЫ. Почувствуете небывалый подъем и жажду перемен, захочется расширить круг знакомств. Способность творчески подходить к любым задачам поможет вам выделиться на фоне коллег и продвинуться по карьерной лестнице. Внутренний голос станет лучшим советчиком.

Подготовила Тамара СИВИЦКАЯ