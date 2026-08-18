Чтобы адаптация ребенка прошла успешно, а учебный процесс был в радость и сохранял здоровье, районный центр гигиены и эпидемиологии рекомендует обратить внимание на ключевые гигиенические аспекты подготовки.

В первую очередь медосмотр. Оформите медицинскую справку заранее, сообщите учителю об особенностях здоровья ребенка (осанка, зрение, аллергия).

Второй важный пункт – для ученика начальных классов выбирайте ранец с ортопедической спинкой и фликерами. Вес собранного портфеля не должен превышать 10% от массы тела ребенка.

Что касается рабочего места, то свет на стол должен падать слева, для левшей – справа. Расстояние от глаз до экрана компьютера – не менее 50 см.

Соблюдайте режим и сон. За 10-14 дней до 1 сентября начните вставать по школьному графику. Не забывайте, что школьнику нужно спать 9-10 часов. За один час до сна отключайте все гаджеты.

Еще один аспект – питание и гигиена. Обязательно кормите ребенка горячим завтраком дома и напоминайте: мыть руки необходимо перед едой и после посещения туалета.

Соблюдение этих простых правил – залог успешной учебы и крепкого здоровья.

Подготовила Татьяна Титоренко