Об итогах работы курируемых отраслей доложили заместители председателя райисполкома Артём Гришай и Владимир Ковалев, а также заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Костючков.

О ходе выполнения мероприятий Государственной программы «Здоровье нации» на 2026-2030 годы по итогам первого полугодия 2026 года рассказала заместитель главного врача центральной районной больницы Мария Селеня.

Заместитель начальника финансового отдела райисполкома Елена Мартюченко проинформировала об итогах исполнения бюджета Буда-Кошелевского района за первое полугодие 2026 года.

Екатерина Зайкова

Фото Натальи Логуновой