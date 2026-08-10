Комитетом госконтроля Гомельской области выявлен ряд нарушений в торговой сети Житковичского района.

Пресечена реализация продукции с истекшими сроками годности в магазинах г. Турова (полуфабрикат из мяса птицы и рыбные пресервы с истекшими сроками от 3 дней до 2 месяцев), дер. Хильчицы (сырки глазированные с истекшими сроками до 3 суток), дер. Черничи (хамса слабосоленая и кольца кальмара с истекшими сроками до 3 месяцев); потерей товарного вида в магазинах дер. Черничи (томаты с признаками гнили) и г. Турова (почерневшие бананы); несоблюдением условий хранения в магазине дер. Черничи (сельдь соленая хранилась при температуре плюс 190С при установленной производителей — от минус 50С до 00С).

Выявлено отсутствие в продаже обязательных к наличию товаров: соли йодированной (в дер. Черничи), сметаны (в аг. Ричев), хлебобулочных изделий, яиц, средства для мытья посуды (в г. Турове).

Недоброкачественная продукция изъята из продажи, в отношении нарушителей начат административный процесс. Для принятия мер реагирования информированы местные органы власти.

Комитет госконтроля Гомельской области