В Беларуси 1 августа во всех вузах (за исключением сельскохозяйственных) завершился прием документов от абитуриентов, поступающих на платные места. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве образования.

При плане приема на платное обучение 16 тыс. документы подали 24,5 тыс. абитуриентов. Конкурс составил 1,5 человека на место.

Высокие конкурсы — более 3 человек на место — отмечены по специальностям «дизайн костюма и текстиля», «международная экономика и торговля (с углубленным изучением китайского языка)», «страноведение и переводческая деятельность», «туризм и гостеприимство», «архитектура», «физическая реабилитация и эрготерапия», «история» и иным.

По ряду специальностей абитуриенты набрали более 300 баллов. Это «международная экономика и торговля (с углубленным изучением китайского языка)», «международные отношения», «прикладная математика», «программная инженерия», «искусственный интеллект», «переводческое дело», «историческое образование», «летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации».

Сверх цифр приема вузы зачислят более 1,4 тыс. абитуриентов для получения второго высшего образования, а также абитуриентов, которые выдержали вступительные испытания и имеют не ниже одного спортивного разряда или спортивное звание «Мастер спорта Республики Беларусь международного класса» или «Мастер спорта Республики Беларусь».

В сельскохозяйственных вузах прием документов на платное обучение завершится 2 августа. Зачисление платников состоится 3 августа.

По результатам вступительной кампании в вузы на 49,1 тыс. бюджетных и платных мест документы подали 69 тыс. абитуриентов. Конкурс составил 1,4 человека на место.