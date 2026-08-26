Профориентация не может начинаться в выпускном классе с вопроса школьнику, куда он будет поступать. Это подчеркнул председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на областном августовском совещании педагогических работников, посвященном началу 2026/2027 учебного года, передает корреспондент БЕЛТА.

В своем выступлении глава региона особое внимание уделил теме профориентации. «Она не может начинаться в выпускном классе с вопроса: куда будешь поступать? Выбор профессии — это путь, который должен начинаться значительно раньше», — убежден Иван Крупко.

По его информации, в области уже 75 инженерных классов против 60 годом ранее. «Но я хочу сделать акцент, что проект инженерной ориентации учащихся можно делать уже с 3-6-го классов. Уверен, это можно реализовать, тем более что технически мы укрепляемся практически в каждой школе, в каждом центре», — сказал руководитель области.

Особое внимание в регионе уделяют сельскохозяйственным направлениям. «Такой профессиональной подготовкой охвачены 1,4 тыс. учащихся (старших. — Прим. БЕЛТА) классов. Важный элемент — закрепление за школами организаций агропромышленного комплекса. В проекте уже 451 учреждение общего среднего образования, а также организации АПК. База формируется хорошая. Теперь важно, чтобы это было не закрепление на бумаге, а реальная система профориентации и подготовки будущих кадров», — подчеркнул председатель облисполкома.

Он добавил: в новом учебном году в колледжах области открыта 31 новая специальность, увеличен набор на востребованные профессии, в том числе на 8,5% по профилю инженерных, обрабатывающих и строительных отраслей. «Но не так важно, сколько мы новых специальностей открыли, как сколько выпускников, которых действительно ждет наша экономика, придут на рабочие места. И при всех современных технологиях, новых учебниках и проектах мы не должны потерять главное. Ребенок должен выйти из школы не только грамотным, но и порядочным человеком», — подытожил глава региона.