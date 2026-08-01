Купание в реках, озерах и водоемах популярное занятие летом. Именно в летний каникулярный период возрастает риск несчастных случаев на воде с участием детей. В связи с этим спасатели МЧС и ОСВОД на постоянной основе проводят профилактические рейды на акватории во всех регионах области и беседуют и с родителями, и с детьми: предупреждают о возможных опасностях и обучают правилам безопасного поведения на воде.

Отдыхать можно только на специально оборудованных пляжах в зоне, огороженной буйками или поплавками. Республиканская карта разрешенных для купания мест размещена на сайте МЧС 112.by.

Особое внимание на водоеме нужно уделять детям. Родители не должны отпускать ребенка на пляж одного, не стоит полагаться на то, что ребенок уже большой и отлично плавает. Отправляясь с ребятишками на отдых, объясните им, как вести себя, чтобы не попасть в беду. Не упускайте их из виду – всегда будьте начеку, ведь помощь может понадобиться малышу в любой момент. Маленьких детей нужно держать от себя на расстоянии вытянутой руки, ведь им достаточно совсем немного времени, чтобы захлебнуться.

Не позволяйте детям нырять с ограждений или берега и старайтесь пресекать шалости на воде. Не допускайте переохлаждения – чередуйте игры на берегу с купанием. Объясните ребенку, что не стоит хвастаться перед друзьями умением плавать и устраивать соревнования. Во время купания нельзя заплывать за ограничительные знаки и удаляться от берега на значительные расстояния. Также запрещается прыгать или нырять в незнакомых местах: с мостов, причалов, пристаней и др. Любые подручные надувные средства могут выскользнуть из рук, сдуться по какой-либо причине, и человек окажется в воде, поэтому их запрещается использовать.

Научите ребенка, что если кто-то тонет, то нужно вызывать спасателей по телефону 101 или 112.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС