Летний водоем – прекрасное место для отдыха, но вода не прощает беспечности. Буда-Кошелевский РОЧС напоминает: большинство трагедий происходит из-за недооценки рисков и отсутствия контроля.

Детская безопасность: зона особого внимания

В отличие от кино, где утопающий громко кричит о помощи и размахивает руками, в реальной жизни люди тонут тихо и незаметно. Это один из самых важных фактов, который должен знать каждый взрослый.

Именно поэтому при купании работает правило вытянутой руки: малолетние дети должны находиться в воде на расстоянии, позволяющем мгновенно коснуться их рукой.

Никаких гаджетов и отвлечений на разговоры, когда ребенок находится в воде или у берега.

Родители помните: нарукавники и надувные круги – это лишь игрушки. Они могут сдуться, соскользнуть или перевернуться.

Категорически откажитесь от употребления алкогольных напитков во время отдыха у воды, особенно если с вами находятся дети! Спиртное на пляже – это главный источник трагедий, который мгновенно отключает родительские инстинкты.

Скрытые угрозы: надувные матрасы

Трагический случай гибели двух детей в августе 2023 года возвращает к ежегодной проблеме плавания на надувных матрасах. Несмотря на то, что дети были под присмотром взрослых, трагедии не удалось избежать.

Родители! Надувной матрас – это средство для отдыха на берегу, а не для плавания.

Матрасы обладают высокой парусностью. Минимальный порыв ветра способен его перевернуть, а течение за минуты унесет его далеко от берега. Любой укол ракушки, коряги или разошедшийся шов мгновенно превращают плавсредство в тонущий кусок резины.

Современные тренды: безопасность на SUP-бордах

Сапбординг стремительно набирает популярность, но требует строгого соблюдения правил безопасности.

Всегда пристегивайте страховочный шнур к ноге. Если вы упадете, доска не уплывет от вас. Спасательный жилет – обязательное условие выхода на воду на любом плавательном средстве.

Смертельный прыжок: опасность ныряния

Ныряние в незнакомых или необорудованных местах – прямая дорога к инвалидности или гибели. Этот пункт требует максимальной жесткости в формулировке, так как прыжки в воду «рыбкой» или головой вперед в необорудованных местах или с необследованным дном практически не оставляют шансов на жизнь.

Под водой могут скрываться коряги, затопленные бревна, бетонные плиты, арматура или камни. Удар головой о дно приводит к перелому шейных позвонков и мгновенному параличу.

Не ныряйте в воду, входите в нее исключительно шагом, постепенно изучая дно водоема.

Спасатели призывают: учите детей плавать с раннего возраста! Никакие запреты не заменят ребенку навык уверенного плавания и осознание опасности.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС