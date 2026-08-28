Беларусь в развитии сотрудничества с Россией выполняет и даже перевыполняет свои обязательства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент БЕЛТА.



Александр Лукашенко поблагодарил Михаила Мишустина и правительство России за безукоризненное выполнение своих обязательств перед Беларусью.

«Должен публично заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. Мы выполняем свои обязательства и даже перевыполняем», — подчеркнул белорусский лидер.

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