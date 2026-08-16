Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов военно-воздушных сил с праздником — Днем военно-воздушных сил. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«История отечественной авиации — это многие страницы о доблести, мужестве и стойкости героев в годы Великой Отечественной войны, в небе Афганистана и других горячих точках, а также в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции, — отметил глава государства. — Свято храня победные традиции ветеранов, авиация Вооруженных Сил Республики Беларусь сегодня продолжает динамично развиваться, осваивая новые технологии и опыт применения авиационной техники в условиях современных конфликтов».

Президент обратил внимание, что основой основ этого значимого рода войск остаются люди, преданные своему делу, — высококлассные специалисты от рядового до генерала, которые каждый день своим упорным трудом приумножают мощь белорусской военной авиации.

«Убежден, что вы и впредь будете оставаться одной из главных опор нашей армии, надежными защитниками мирного неба, гарантами безопасности и суверенитета страны. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости и оптимизма. Пусть в ваших семьях царят благополучие и согласие, а каждый день приносит новые успехи и достижения на благо родной Беларуси», — пожелал Александр Лукашенко.