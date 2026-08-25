Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым актуализировал тему совместного производства самолета «Освей», передает корреспондент БЕЛТА.
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«Благодарен за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения. Но, я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки «Освей» был. Он нужен на нашем общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет. Ну а для нас — приобретение новых компетенций. Вы видели, что мы занимаемся ремонтом многих самолетов. Кое-что уже умеем делать. Не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности», — сказал глава государства.
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Президент подчеркнул, что Беларусь уже давно определила курс на сотрудничество с Россией и свято его придерживается, считая это за честь. Поэтому он призвал не переживать по поводу поддержки со стороны России и соответствующей экономической политики. При этом, отметил Александр Лукашенко, речь не только о сфере промышленности.
«С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время и с Президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем (с первым вице-премьером. — Прим. БЕЛТА) согласовать», — отметил Президент Беларуси.