Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым актуализировал тему совместного производства самолета «Освей», передает корреспондент БЕЛТА.



«Благодарен за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения. Но, я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки «Освей» был. Он нужен на нашем общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет. Ну а для нас — приобретение новых компетенций. Вы видели, что мы занимаемся ремонтом многих самолетов. Кое-что уже умеем делать. Не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности», — сказал глава государства.