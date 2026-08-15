Глава государства Александр Лукашенко назвал залог спокойствия в Беларуси, пока все вокруг полыхает, — трудиться и крепить страну. Об этом он заявил на церемонии торжественного открытия фестиваля «Зов Полесья», передает корреспондент БЕЛТА.
- Лукашенко назвал свое президентское кредо: открыто говорить с народом и делать все для его блага
- Лукашенко пообещал на Полесье строить главное — дороги и мосты
- Лукашенко: белорусы — настоящая нация, впитавшая навыки, традиции разных народов, и этого не надо стесняться
«Мы будем делать все для того, чтобы был мир, — заявил Президент. — Мы не хотим воевать. Почему? Потому что Беларусь — это общий дом, здесь живут все (представители разных национальностей и вероисповеданий. — Прим. БЕЛТА), и живут нормально».
«Посмотрите, что творится вокруг. С точки зрения религиозной и национальной вражды. Страшно подумать. Мы — спокойно. Не я — вы все сделали для того, чтобы на этом клочке земли, вокруг которого все полыхает, спокойно жили люди, — подчеркнул Александр Лукашенко. — И мы будем жить спокойно, если не будем отбирать чужое и раскладывать по карманам, если будем трудиться и крепить нашу страну. Главное — экономика. Поэтому я всегда вам говорю: вы мне дайте только одно — экономику, все остальное — за мной».