Глава государства Александр Лукашенко назвал залог спокойствия в Беларуси, пока все вокруг полыхает, — трудиться и крепить страну. Об этом он заявил на церемонии торжественного открытия фестиваля «Зов Полесья», передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы будем делать все для того, чтобы был мир, — заявил Президент. — Мы не хотим воевать. Почему? Потому что Беларусь — это общий дом, здесь живут все (представители разных национальностей и вероисповеданий. — Прим. БЕЛТА), и живут нормально».

«Посмотрите, что творится вокруг. С точки зрения религиозной и национальной вражды. Страшно подумать. Мы — спокойно. Не я — вы все сделали для того, чтобы на этом клочке земли, вокруг которого все полыхает, спокойно жили люди, — подчеркнул Александр Лукашенко. — И мы будем жить спокойно, если не будем отбирать чужое и раскладывать по карманам, если будем трудиться и крепить нашу страну. Главное — экономика. Поэтому я всегда вам говорю: вы мне дайте только одно — экономику, все остальное — за мной».

Александр Лукашенко обратил внимание, что есть те, кто называет Беларусь соагрессором, хотя страна проводит абсолютно миролюбивую политику. Более того, открывает свои границы. Даже в нынешний непростой период Президент распорядился открыть границу с соседней Украиной для тех, кто хочет собирать дикоросы (ягоды, грибы) на территории приграничья, как это было на протяжении долгих лет до начала военных действий. «Там наши люди живут. Мы открыли для них и в войну границу. Приходите. По 5-6 тысяч долларов зарабатывали (раньше, когда было все спокойно. — Прим. БЕЛТА) люди, работая, конечно, с утра до ночи, они за счет этого жили. Какая война может это перечеркнуть и закрыть границу?» — заметил глава государства.

Обращаясь к жителям Полесья, Александр Лукашенко еще раз подчеркнул: «Будьте настоящими полешуками, крепите свою дружбу, не ругайтесь. У нас всего хватит. Если кому-то чего-то не хватает — скажите. То, что государство должно сделать, мы обязательно сделаем».