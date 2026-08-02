Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Белорусской железной дороги с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Белорусская железная дорога сегодня объединяет десятки тысяч сотрудников, которые своим трудом гарантируют пунктуальность, надежность и безопасность перевозки почти 60 миллионов пассажиров и порядка 100 миллионов тонн грузов в год, — говорится в поздравлении. — Железнодорожники участвуют в реализации значимых для страны проектов в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. В условиях расширения географии поставок на внешние рынки активно внедряются современные сервисы, в результате чего отечественная продукция экспортируется более чем в 100 стран мира».

Глава государства отметил: «Все эти достижения стали возможны благодаря вашим компетентности и дисциплине. Особые слова признательности адресую ветеранам и основателям железнодорожных династий за вклад в развитие отрасли и воспитание молодого поколения».

Александр Лукашенко выразил убежденность, что и в дальнейшем коллектив Белорусской железной дороги достойно справится с новыми задачами по совершенствованию логистических маршрутов, контейнерных перевозок, инфраструктуры международных транспортных коридоров.

Президент пожелал всем крепкого здоровья и профессиональных достижений на благо родной Беларуси.