Как доложил министр образования Андрей Иванец, реализация экспериментальных программ академии в полной мере будет возможна только при отборе мотивированных и одаренных людей. Специалисты полагают, что при массовом наборе эти экспериментальные программы не дадут должного эффекта.

«Надо открыть двери для выпускников колледжей, для тех ребят, которые уже сегодня учатся в вузе, проявили себя и хотят перевестись в этот новый образовательный центр. В проекте указа имеется и такая траектория», — подчеркнул министр образования. Он пояснил, что студентам, желающим поступить в центр, необходимо будет пройти собеседование и сдать внутренний экзамен.

«Победителей международных и республиканских олимпиад мы обязаны забрать со школьной скамьи, чтобы не допустить люфта времени, когда они могут поколебаться: выбрать отечественное учреждение образования либо уехать в другой вуз», — констатировал Андрей Иванец.

Министр образования отметил, что упор в академии будет сделан на получение реального эффекта для экономики. Подготовка станет осуществляться в области естественных наук и инженерных технологий. Специалистов будут обучать разработке перспективных и современных технологий, продаваемых в Беларуси и за рубежом.

«Упор будет сделан на проектное обучение. Базовое образование мы дадим за два первых курса. Эта будет напряженная и кропотливая учеба. С третьего курса начинается фактически индивидуальное обучение: конкретный проект, конкретная технологическая задача и предприятие, для которого специалист либо междисциплинарная команда будут решать задачи», — подчеркнул Андрей Иванец.

Одним из важных направлений деятельности образовательного центра он назвал решение кадрового вопроса: «Мы должны обеспечить преемственность поколений. По ряду направлений у нас есть старение кадров — мы это видим и в вузах, и в Академии наук. Эту тенденцию мы должны переломить, вырастить новых ученых, преподавателей, главных технологов».

При работе над созданием нового образовательного центра изучался опыт ведущих вузов России и Китая. «Мы посмотрели перспективные направления, как организован образовательный процесс и как туда вовлечены не только студенты, но и преподаватели, выпускники и реальный сектор экономики», — сказал Андрей Иванец. Во внимание принималось и классическое отечественное образование, которое характеризуется сочетанием базовых курсов фундаментальных дисциплин с лабораторными практическими занятиями. В связи с этим министр образования подчеркнул, что на базе Академии интеллектуальных технологий предполагается создать не только классические высшие школы, но научно-образовательные лаборатории.