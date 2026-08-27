Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Программой визита запланированы переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.

Состоится также встреча главы белорусского государства с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. В центре внимания будут практические вопросы в развитии белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов.