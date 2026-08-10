Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции КПРФ в Государственной думе Геннадием Зюгановым, передает корреспондент БЕЛТА.
«Я очень ждал этой встречи. Нам есть о чем поговорить, поделиться некоторыми мыслями, настроениями и сомнениями — к сожалению, и такое еще у нас присутствует. Я рад, что вы приехали», — обратился Александр Лукашенко к Геннадию Зюганову.
Геннадий Зюганов обратил внимание, что недавно побывал в Орловской области, где в том числе посетил поля, засеянные сортом пшеницы «Зюгановка». Этот сорт отличается очень высокой урожайностью.
«Семенами поделишься», — отметил Александр Лукашенко. По словам Геннадия Зюганова, в Брестской области этим сортом пшеницы уже засеяно 500 га. Он просил руководителя региона не говорить об этом главе государства — хотел рассказать лично при встрече.
Лидер КПРФ передал Президенту Беларуси приветствие от депутата Госдумы Николая Харитонова, который многие годы знаком с Александром Лукашенко. «У меня есть ваша первая президентская программа, я ее никому не показываю. А у Харитонова — та самая салфетка, на которой в Грановитой палате (Кремля. — Прим. БЕЛТА) расписались вы и Ельцин», — сказал Геннадий Зюганов.
«Было такое», — улыбнулся Александр Лукашенко.
Речь идет об одном из эпизодов, связанных с Договором о Союзе Беларуси и России, который был подписан 2 апреля 1997 года. Тогда Николай Харитонов подошел к главам государств с салфеткой и предложил: «Если вы за союз, то распишитесь».
«Я говорю: Николай, никому не отдавай — любой музей даст тебе целое состояние за эту салфетку», — добавил лидер КПРФ.
Он также вспомнил о выступлении Александра Лукашенко в Госдуме, которое состоялось в 1999 году. «Вы блестяще выступили и убедили нас, что будет восстановлено славянское братство, восстановлены наши порушенные связи. Мы благодарны вам, вы всем показали пример своим мужеством и очень ярким выступлением», — подчеркнул Геннадий Зюганов.