Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции КПРФ в Государственной думе Геннадием Зюгановым, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я очень ждал этой встречи. Нам есть о чем поговорить, поделиться некоторыми мыслями, настроениями и сомнениями — к сожалению, и такое еще у нас присутствует. Я рад, что вы приехали», — обратился Александр Лукашенко к Геннадию Зюганову.

Глава белорусского государства и лидер КПРФ затронули целый ряд тем — от сельского хозяйства до недавней командировки Президента Беларуси в Россию и Китай. «Я очень внимательно смотрел, как вы гостили у Путина на Валдае, а потом полетели в Китай к нашему общему другу Си Цзиньпину, — признался Геннадий Зюганов. — Вы очень здорово поработали в области машиностроения, что исключительно важно. Вам есть что показать (в этой сфере. — Прим. БЕЛТА)».

Геннадий Зюганов обратил внимание, что недавно побывал в Орловской области, где в том числе посетил поля, засеянные сортом пшеницы «Зюгановка». Этот сорт отличается очень высокой урожайностью.

«Семенами поделишься», — отметил Александр Лукашенко. По словам Геннадия Зюганова, в Брестской области этим сортом пшеницы уже засеяно 500 га. Он просил руководителя региона не говорить об этом главе государства — хотел рассказать лично при встрече.

Лидер КПРФ передал Президенту Беларуси приветствие от депутата Госдумы Николая Харитонова, который многие годы знаком с Александром Лукашенко. «У меня есть ваша первая президентская программа, я ее никому не показываю. А у Харитонова — та самая салфетка, на которой в Грановитой палате (Кремля. — Прим. БЕЛТА) расписались вы и Ельцин», — сказал Геннадий Зюганов.

«Было такое», — улыбнулся Александр Лукашенко.

Речь идет об одном из эпизодов, связанных с Договором о Союзе Беларуси и России, который был подписан 2 апреля 1997 года. Тогда Николай Харитонов подошел к главам государств с салфеткой и предложил: «Если вы за союз, то распишитесь».

«Я говорю: Николай, никому не отдавай — любой музей даст тебе целое состояние за эту салфетку», — добавил лидер КПРФ.

Он также вспомнил о выступлении Александра Лукашенко в Госдуме, которое состоялось в 1999 году. «Вы блестяще выступили и убедили нас, что будет восстановлено славянское братство, восстановлены наши порушенные связи. Мы благодарны вам, вы всем показали пример своим мужеством и очень ярким выступлением», — подчеркнул Геннадий Зюганов.