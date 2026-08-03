5, 6 августа

Убывающая Луна в Тельце. Телец – высокопродуктивный знак (Дни Корня). Сеем редис, редьку, дайкон, зелень, пикируем растения, собираем урожай корнеплодов на хранение, поливаем, подкармливаем органикой, закладываем компост, убираем картофель для длительного хранения. Благоприятное время для посадки клубнелуковичных, корневищных культур, многолетних цветов. В саду сажаем ягодные кус-тарники, поливаем и вносим удобрения, стрижем газон, обрезаем кустарники и деревья, боремся с вредителями и болезнями. Работать с корнями не рекомендуется. Собираем корни лекарственных растений.

7, 8 августа

Убывающая Луна в Близнецах. Близнецы – неплодородный знак (Дни Цветка). Убираем картофель и корнеплоды на хранение. Боремся с вредителями и болезнями, вносим гербициды против сорняков, рыхлим, окучиваем, прореживаем всходы, сеем сидераты, пропалываем сухую почву, перекапываем освободившиеся грядки, собираем семена и семенники, собираем зерновые. Сажаем ампельные и вьющиеся цветы. В саду стрижем газон, боремся с вредителями и болезнями, вырезаем лишние молодые побеги, сажаем землянику. Не рекомендуется пикировать и пересаживать саженцы. Собираем цветки и семена лекарственных растений.

Подготовила Наталья НИКОЛАЕВА