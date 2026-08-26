— на 2 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— в районе дома №18, корпус №1 по ул. Иваненков г. Мозырь. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— в районе ООТ «Курган Славы» по ул. Рыжковав г. Мозырь. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч;

— на 187 км а/д Р-43 «граница Российской Федерации – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 70 км/ч;

— мобильный комплекс «Оракул – Инсайт: с 127 по 133 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение для водителей легковых, мотоциклов и автобусов – 90 км/ч; для грузовых автомобилей – 70 км/ч.

Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения, избегать резких маневров и необдуманных перестроений.

Госавтоинспекция Гомельщины