Международная экологическая премия «ЭкоМир-2026» – это общественная награда за выдающиеся достижения в области охраны окружающей среды, обеспечении экологической безопасности, иной экологической деятельности. Она направлена на содействие развитию экологической политики, повышение уровня экологического образования и экологической культуры населения, развитие экологической науки, распространение экологически чистых технологий, улучшение здоровья населения и сохранение биоразнообразия.

Учредитель премии – Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук» (РАЕН).

Основной целью премии является формирование общественного сознания людей для понимания их роли в сохранении жизни на Земле.

Задачами ее организаторы ставят себе консолидацию и активизацию общества для решения проблем охраны окружающей среды, развитие институтов гражданского общества, ориентированных на сохранение окружающей природной среды, как важнейшего фактора устойчивого развития.

Премия присуждается по следующим номинациям:

Экологическая политика и окружающая среда. Включает в себя:

разработку проектов нормативно-правовых актов на государственном и региональном уровнях, определяющие основные положения экологической политики;

разработку и реализацию экологических программ;

организацию комплексного мониторинга за состоянием окружающей среды;

соблюдение природоохранных мер.

Экология, защита прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение природного исторического и культурного наследия территорий. Включает в себя:

разработку и реализацию проектов, направленных на создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности людей;

сохранение уникальных природных, исторических, культурных объектов, создание санитарно-курортных оздоровительных комплексов.

Экологическое образование и просвещение. Включает в себя:

создание учебников, учебных пособий, художественных произведений в области литературы, живописи, архитектуры, музыки, кино, театра;

реализацию проектов, программ и акций, направленных на повышение уровня экологического образования и экологической культуры.

Эколого-патриотическая деятельность, воспитание природно-исторического наследия, создание историко-экскурсионных программ и проектов. Включает в себя:

разработку и реализацию проектов, направленных на сохранение и воссоздание природно- и военно-исторических объектов, мемориальных комплексов, музеев;

создание туристических маршрутов природного историко-культурного наследия.

Молодежные программы, проекты в области экологии и охраны окружающей среды (участники – молодые люди до 35 лет включительно). Включает в себя:

разработку программ и проектов использования инноваций и информационных технологий для сохранения окружающей среды, создание ресурсосберегающих технологий, восстановление ландшафтов, благоустройство территорий городов;

ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка отходов производства и потребления;

реализацию экологических разработок, направленных на сохранение окружающей среды;

создание ресурсосберегающих и безотходных технологий, способствующих рациональному природопользованию и уменьшающих или не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Экологически безопасные товары и продукты питания. Включает в себя создание экологически безвредных потребительских товаров и продуктов питания, безопасных для здоровья человека. Экология и здоровье человека. Включает в себя осуществление проектов, программ и акций, направленных на практическое решение повышения качества среды обитания человека (воздуха, питьевой воды, водоемов, почвы, продуктов питания) и позволяющих улучшить здоровье растений. Сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов. Включает в себя реализацию проектов, программ и акций, направленных на практическое сохранение и восстановление ландшафтов и биоразнообразия (сохранение и восстановление редких биологических видов в водных и наземных экосистемах). Экологически безопасные технологии и материалы. Включает в себя экологически безопасные технологии и материалы в строительстве производственных и жилых зданий. Ландшафтно-парковый дизайн, современные архитектурные решения м пейзажная живопись. Включает в себя:

новые решения в архитектуре;

достижения в пейзажной живописи, проектировании, озеленении и благоустройстве территорий;

создание новых стандартов загородной жизни.

Конкурс проходит в два этапа:

первый – отбор заявок, содержащих фактически подтвержденную информацию о соответствии деятельности соискателя премии установленным целям и задачам, и формирование из них списка номинантов для рассмотрения и утверждения жюри;

на втором – голосование квалифицированным большинством (не менее 2/3 жюри) и определение лауреатов по каждой номинации.

В качестве соискателей премии могут выступать:

предприятия и организации;

авторские коллективы;

представители органов власти;

общественные деятели и лица, непосредственно инициировавшие и реализовавшие проекты, программы и акции, направленные на сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Отбор участников конкурса осуществляется на основе поданных заявок и документов, подтверждающих реализацию представленных проектов, программ, акций.

Заявки принимаются до 15 декабря текущего года.