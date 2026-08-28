В графике руководителя – участие в заседании районного исполнительного комитета, прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц, посещение курируемых Министерством юстиции структур, знакомство с производственными мощностями СП «АМИПАК»-ОАО.

В работе приняли участие начальник главного управления юстиции Гомельского облисполкома Артем Камалыев, заместитель начальника главного управления юстиции – начальник управления принудительного исполнения главного управления юстиции Гомельского облисполкома Дмитрий Кухарев, председатель Гомельской областной нотариальной палаты Светлана Шиханцова, председатель Гомельской областной коллегии адвокатов Александр Гуцев.

В ходе заседания райисполкома, на котором обсудили готовность учреждений образования района к новому 2026-2027 учебному году, Евгений Коваленко обозначил: «Главным критерием должна стать способность учреждений создать такую образовательную среду, где каждый ребенок сможет полноценно учиться и развиваться. Именно этот подход мы сегодня закладываем в основу оценки готовности наших образовательных учреждений». Глава ведомства напомнил, что в настоящее время под эгидой Министерства юстиции проводится масштабная работа по ревизии законодательства, в том числе в сфере образования. Он подчеркнул, что создание современной и эффективной правовой базы будет способствовать повышению качества образования и обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса.

На личном приеме граждан к главе ведомства обратились 4 человека. Земельные проблемы привели на прием жительниц Брестской области и г. Гомеля. Женщины неудовлетворенны ранее принятыми решениями по границам земельных участков и хотят восстановить прежние, поэтому просили детально изучить документы. По распоряжению министра они будут пересмотрены компетентными службами.

По вопросу приватизации арендного жилья, которое было предоставлено супругу в период работы в органах внутренних дел, обратилась семейная пара из Гомеля. Житель г. Буда-Кошелево пожаловался на неудобный график работы адвокатов. Оба вопроса были разъяснены в ходе приема.

Затем министр юстиции посетил отдел записи актов гражданского состояния, службу «одно окно» и юридическую консультацию райисполкома, отдел принудительного исполнения, нотариальную контору.

В СП «АМИПАК»-ОАО министр ознакомился с производственными линиями предприятия, а также видами выпускаемой продукции, ходом реализации поручения Главы государства «Один район – один проект». Многопрофильное производственное предприятие выпускает сегодня широкий ассортимент упаковочных материалов и продукции для нужд пищевой и фармацевтической промышленности, сельского хозяйства, торговых и промышленных предприятий Республики Беларусь, а также стран Таможенного союза, СНГ и дальнего зарубежья. Основными его партнерами являются известные белорусские и российские кампании.

Подводя итоги рабочей поездки на Будакошелевщину, Евгений Коваленко отметил: «Отрадно видеть положительную динамику деятельности курируемых Министерством юстиции структур и подразделений. Количество обращений в службу «одно окно» растет, но граждане удовлетворены ее работой, совершаются административные процедуры, нет жалоб и отсутствуют очереди. Мы видим, что порой «одно окно» выступает как единая справочная служба по гораздо широкому спектру вопросов, чем те, которые закреплены за ней институционально. Безусловно, работа будет продолжена, в том числе на республиканском уровне, по дальнейшему усовершенствованию законодательства об административных процедурах, по совершенствованию службы «одно окно». Ведется работа на местах и по цифровизации. В частности, отдел ЗАГС райисполкома участвует в нашей совместной деятельности по оцифровке записей актов гражданского состояния в рамках деятельности правительству на эту пятилетку. Вопрос готовности учреждений образования к новому учебному году – важная тема, в каком-то смысле контрольная точка для ряда государственных структур: ведь для наших маленьких граждан должна быть создана комфортная и безопасная среда, чтобы они могли учиться и развиваться на благо нашей страны».

Наталья Логунова

Фото автора и Татьяны Титоренко