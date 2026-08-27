Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития, передает корреспондент БЕЛТА.
Одной из тем стала модернизация сельхозпроизводства, в том числе передача государственных активов в агропромышленном комплексе в управление частным компаниям. Вопрос рассматривался применительно к Витебской области, однако Президент масштабировал его до республиканского уровня. «Мы на примере Витебской области рассмотрим вариант. Резко сказать — приватизации. Это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление или сразу продаем частным компаниям», — отметил Александр Лукашенко.
В начале года был определен конкретный пошаговый антикризисный план для Витебской области, добавил он. Один из его элементов — передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающему грамотным управленческим потенциалом и финансовыми ресурсами для оздоровления предприятий, получения качественной продукции и ее продажи на внутреннем или внешнем рынке.
По этой стратегии было принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за ОАО «Савушкин продукт». С инвестором в лице «Савушкина продукта» заключен договор аренды имущества ОАО «Полоцкий молочный комбинат» для дальнейшего ускоренного развития.