Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития, передает корреспондент БЕЛТА.

Одной из тем стала модернизация сельхозпроизводства, в том числе передача государственных активов в агропромышленном комплексе в управление частным компаниям. Вопрос рассматривался применительно к Витебской области, однако Президент масштабировал его до республиканского уровня. «Мы на примере Витебской области рассмотрим вариант. Резко сказать — приватизации. Это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление или сразу продаем частным компаниям», — отметил Александр Лукашенко.

В начале года был определен конкретный пошаговый антикризисный план для Витебской области, добавил он. Один из его элементов — передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающему грамотным управленческим потенциалом и финансовыми ресурсами для оздоровления предприятий, получения качественной продукции и ее продажи на внутреннем или внешнем рынке.

По этой стратегии было принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за ОАО «Савушкин продукт». С инвестором в лице «Савушкина продукта» заключен договор аренды имущества ОАО «Полоцкий молочный комбинат» для дальнейшего ускоренного развития.

Президент обратил внимание председателя Витебского облисполкома и премьер-министра, что при передаче тех или иных активов в АПК в ведение частным компаниям прежде всего должны учитываться интересы государства. Вполне логично, что частный инвестор заинтересован приобрести предприятие как можно дешевле. Вместе с тем государство заинтересовано получить разумные средства за тот или иной актив.

«Хочу предупредить губернатора и премьер-министра: головой ответите за то, чтобы там все было нормально с точки зрения государства. Конечно, частник хочет получить подешевле, не платить лишние деньги — это естественно. А вы должны продать подороже. Но мы должны понимать, что главное — не получить какие-то деньги, это важный вопрос, но не главный. Главное, чтобы эти предприятия развивались», — подчеркнул Александр Лукашенко. «Хочу предупредить губернатора и премьер-министра: головой ответите за то, чтобы там все было нормально с точки зрения государства. Конечно, частник хочет получить подешевле, не платить лишние деньги — это естественно. А вы должны продать подороже. Но мы должны понимать, что главное — не получить какие-то деньги, это важный вопрос, но не главный. Главное, чтобы эти предприятия развивались», — подчеркнул Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.