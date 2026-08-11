Беларусь моя самая светлая,
Столько в ней неземной красоты.
И любовь к моей Родине вечная,
Здесь сбываются наши мечты.
Все озера и реки здесь синие,
И простор белорусских полей,
И такие всегда ночи дивные –
Ничего на земле нет родней.
А такая земля золотистая,
Колосится здесь спелая рожь,
Светит солнце над нами лучистое,
Ведь дороже страны не найдешь.
А еще здесь родиться и вырасти –
Просто счастье большое для нас.
Собрать волю в кулак и упорно идти,
И вдыхать счастье здесь и сейчас.
Полюбить Беларусь за красоты в ночи
И за чудное пение птиц.
Наблюдать вновь за тем, как летят журавли,
Каждый миг, словно сотни страниц.
Я горжусь Беларусью своей и люблю,
И отныне навеки я с ней.
В своем сердце и мыслях её сохраню.
Навсегда я с тобою теперь.
Анна КАЗАКЕВИЧ