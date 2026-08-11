Беларусь моя самая светлая,

Столько в ней неземной красоты.

И любовь к моей Родине вечная,

Здесь сбываются наши мечты.

Все озера и реки здесь синие,

И простор белорусских полей,

И такие всегда ночи дивные –

Ничего на земле нет родней.

А такая земля золотистая,

Колосится здесь спелая рожь,

Светит солнце над нами лучистое,

Ведь дороже страны не найдешь.

А еще здесь родиться и вырасти –

Просто счастье большое для нас.

Собрать волю в кулак и упорно идти,

И вдыхать счастье здесь и сейчас.

Полюбить Беларусь за красоты в ночи

И за чудное пение птиц.

Наблюдать вновь за тем, как летят журавли,

Каждый миг, словно сотни страниц.

Я горжусь Беларусью своей и люблю,

И отныне навеки я с ней.

В своем сердце и мыслях её сохраню.

Навсегда я с тобою теперь.

Анна КАЗАКЕВИЧ