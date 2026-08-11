Министерство внутренних дел проводит конкурс на лучшие литературное, художественное и музыкальное произведения об органах внутренних дел Республики Беларусь.

Для участия приглашаются творческие союзы и коллективы, редакции, а также отдельные авторы, в том числе сотрудники и члены их семей, ветераны органов внутренних дел.

Конкурс включает в себя следующие номинации:

«Лучший рисунок «Милиция глазами детей» (предельный возраст участников – до 15 лет. Предоставляются оригиналы рисунков, максимальным формат бумаги или холста А3);

(предельный возраст участников – до 15 лет. Предоставляются оригиналы рисунков, максимальным формат бумаги или холста А3); «Лучшее произведение изобразительного искусства» (картины предоставляются в виде оригиналов);

(картины предоставляются в виде оригиналов); «Лучшая фоторабота о белорусской милиции» (материалы предоставляются на электронных (цифровых) носителях и в виде отдельных фотографий. Максимальное количество фотографий – 10 штук форматом А3, в цветном или черно-белом изображении);

(материалы предоставляются на электронных (цифровых) носителях и в виде отдельных фотографий. Максимальное количество фотографий – 10 штук форматом А3, в цветном или черно-белом изображении); «Лучший публицистический материал» (материалы предоставляются на электронных (цифровых) носителях и в виде ссылок на публикации);

(материалы предоставляются на электронных (цифровых) носителях и в виде ссылок на публикации); «Лучшее литературно-художественное произведение» (материалы предоставляются на электронных (цифровых) носителях и в печатном виде);

(материалы предоставляются на электронных (цифровых) носителях и в печатном виде); «Лучшее поэтическое произведение» (материалы предоставляются на электронных (цифровых) носителях и в печатном виде);

(материалы предоставляются на электронных (цифровых) носителях и в печатном виде); «Лучшая песня о белорусской милиции» (аудиозаписи, текст и ноты предоставляются на электронных (цифровых) носителях, а текст и ноты – дополнительно в печатном виде).

На конкурс принимаются как отдельные материалы одного или нескольких авторов, так и тематические подборки, сборники, серии и циклы материалов.

Каждый участник может подавать заявки на любое количество номинаций. При этом один материал представляется только в одной номинации.

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются, а представленные с нарушением условий – не рассматриваются. Организаторы конкурса оставляют за собой право дальнейшего безвозмездного использования материалов конкурса с обязательной ссылкой на авторство.

К рассмотрению принимаются только те материалы/работы, которые не были ранее опубликованы или не выставлялись (за исключением материалов в номинацию «Лучший публицистический материал»)

Оформление заявки для участия в конкурсе обязательно (ЗАЯВКА).

Работы с пометкой «На конкурс к 110-летию белорусской милиции» направляются не позднее 1 сентября 2026 года по номинациям:

«Лучший рисунок «Милиция глазами детей», «Лучшее произведение изобразительного искусства», «Лучшее литературно-художественное произведение», «Лучшее поэтическое произведение», «Лучшая песня о белорусской милиции» по адресу: 220050, г. Минск, ул. Городской Вал, 7, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, центр культурно-воспитательной работы МВД;

«Лучшая фоторабота о белорусской милиции» по адресу: 220050, г. Минск, ул. Городской Вал, 4, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, управление информации и общественных связей МВД;

«Лучший публицистический материал» по адресу: 220007, г. Минск, пер. Добромысленский, 5, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, РУП «Объединенная редакция МВД Республики Беларусь».

Итоги конкурса будут подведены до 1 ноября 2026 года. Финалистам в торжественной обстановке вручат ценные призы и дипломы.

mvd.gov.by