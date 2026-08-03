Детально рассмотрен ход работы по обеспечению готовности всех объектов, потребителей тепловой энергии и теплоисточников, к началу отопительного сезона.

По темпам получения паспортов готовности Гомельщина лидирует среди других областей. В то же время ряду районов, а именно Петриковскому, Житковичскому, Буда-Кошелевскому, Ветковскому поручено ускорить подготовку. Наиболее эффективно работы проводятся в Ельском, Хойникском, Светлогорском районах и Советском районе г.Гомеля.

«К 1 сентября все паспорта готовности должны быть сданы в Гомеле и районах, ни днем позже», — обозначил срок губернатор.

Гомельщина официально