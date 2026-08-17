С 1 июня на территории Буда-Кошелевского района проводится специальная программа «МАК», направленная на недопущение посева, выращивания, сбора, переработки и распространения наркосодержащих культур (масличного мака, конопли).

На территории района за истекший период 2026 года зарегистрированы случаи не только немедицинского потребления наркотических средств, но и их изготовления, хранения и сбыта.

Справочно: 25.07.2026 Буда-Кошеяевским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 cт. 228 УК РБ в отношении жителя г. Гомеля, 1981 г.р., неработающего, который на участке в д.Липа собрал дикорастущее растение рода конопля.

Уголовная ответственность наступаете с 14 лет по ряду преступлений, в этот ряд входит и 327-332 статьи Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Данные статьи поясняют ответственность за незаконные употребление, оборот наркотических средств.

Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов

Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов — наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом или без штрафа.

Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей, статьями 327, 329 или 331 настоящего Кодекса, либо в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, либо в отношении особо опасных наркотических средств, психотропных веществ, либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов на территории учреждения образования, организации здравоохранения, воинской части, исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей, лечебно-трудовом профилактории, в месте проведения массового мероприятия либо заведомо несовершеннолетнему — наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет со штрафом ши без штрафа. Действия, предусмотренные частями 2 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной группой либо сопряженные с изготовлением или переработкой наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов с использованием лабораторной посуды или лабораторного оборудования, предназначенных для химического синтеза, — наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом ши без штрафа.

Действия, предусмотренные частями 2-4 настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, — наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати пяти лет со штрафом ши без штрафа.

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги и активно способствовавшее выявлению или пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом этих средств, веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление.

Если вам стало известно о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств или психотропных веществ, о местах производства наркотических средств, либо местах выращивания наркосодержащих культур, незамедлительно информируйте группу по наркоконтролю ОВД Буда-Кошелевского райисполкома по телефону 8 (029) 314-25-39, либо в дежурную часть РОВД по телефону: 102. Конфиденциальность гарантируем.