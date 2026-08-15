Почетное звание присваивается за вклад в развитие региона и всей страны. В рамках фестиваля награждены:

Михаил Саскевич — директор ЗАО «Сатурн-1 г. Житковичи».

-Тамара Приболовец — заведующая филиалом «Тонежский сельский дом культуры» Лельчицкого районного центра культуры и народного творчества.

Александр Савчиц — генеральный директор ОАО «Савушкин продукт».

Сергей Поддубный — руководитель заслуженного любительского коллектива народного ансамбля песни и танца «Палескія зоры» им. М. В. Цурканова Пинского городского Дома культуры.

Гомельщина официально