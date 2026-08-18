Ежемесячные включения проводятся для поддержания оборудования в исправном состоянии. Об этом на брифинге рассказал начальник сектора связи и оповещения областного управления МЧС Михаил Савенков.

При проверках сирена звучит около 50 секунд. Никаких определенных действий от населения не требуется, нужно сохранять спокойствие.

В экстренных случаях система будет работать около 2,5–3 минут. Решение о включении сирен в таком режиме принимается на основе поступившей информации в центр оперативного управления МЧС. При необходимости населению доводятся четкие инструкции через радио, массовые СМС-рассылки, СМИ и официальные каналы в Telegram.

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