Организаторами выступает областная ассоциация местных Советов депутатов при поддержке областного Совета депутатов.

Задача – выявить и поддержать перспективные проекты, направленные на решение вопросов местного значения. Среди них могут быть предложения о создании новых объектов массового отдыха граждан, о благоустройстве территорий, сохранении народных художественных промыслов и другие.

Заявки принимаются с 1 по 30 сентября. Итоги подведут в рамках Форума гражданских инициатив «От идеи – к результату» в 2026 году.

Гомельщина официально