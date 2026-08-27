В августе 2026 года транспортная инспекция совместно с представителями Госавтоинспекции провели целевое контрольное мероприятие «Школьный автобус», направленное на проверку соблюдения автомобильными перевозчиками законодательства в области транспортной деятельности при организации и выполнении перевозок детей к учреждениям образования.





В течение месяца сотрудники филиала транспортной инспекции по Гомельской области и управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома посетили все центры обеспечения деятельности бюджетных организаций региона. Цель – оценить готовность транспортных средств, осуществляющих перевозку школьников. В первую очередь проверяли техническое состояние автобуса, оснащение его всем необходимым оборудованием, напрямую влияющим на безопасную перевозку юных пассажиров. Каждый автобус должен быть технически исправен, оборудован и укомплектован исправными и поверенными огнетушителями, медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки, а каждый водитель должен иметь свидетельство о повышении квалификации по единым программам.

В ходе работы проверено более 200 транспортных средств и только в единичныхе отдельного оборудования, которые оперативно устранялись.

Сотрудниками контролирующих органов отмечается большая работа, проведенная центрами по подготовке школьных автобусов к началу интенсивной эксплуатации. С уверенностью можно сказать, что срывов в подвозе школьников, допущено не будет.